इंटरव्यू देने पहुंची लड़की, पूछे गए ऐसे सवाल, दुनिया भर में हो रही है चर्चा

22 साल की लड़की एक ट्रैवल कंपनी में जॉब के लिए जाती है. वहां, कंपनी के CEO से करीब दो घंटे तक उसका इंटरव्यू चलता है. इस लंबे इंटरव्यू के बाद वो कैबिन से रोकर निकलती है और अपने घर तक उसके आंसू बंद नही होते. वो लड़की हिम्मत दिखाती है और अपने साथ पूछे गए सभी सवाल और जवाब को सोशल मीडिया पर डालती है. जिसे हर कोई पढ़ उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा है.

इस लड़की का नाम है ओलिविया ब्लैंड (Olivia Bland) जो एक राइटर है. वो वेब एप्लिकेशन यूके (Web Application UK) नाम की ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू देती है. घंटों चले इंटरव्यू में CEO उसे इतना नीचा दिखाता है कि वो पूरे रास्ते रोते हुए अपने घर पहुंचती है.

हवा में उछाला खौलता हुआ पानी, यूं चुटकी में बन गया बर्फ, बार-बार देखें जा रहे हैं ये VIRAL VIDEOS

हालांकि ओलिविया को इंटरव्यू के अगले दिन जॉब मिल जाती है, लेकिन वो उस जॉब को नकार कर पूरी वजह सोशल मीडिया पर बता देती है कि किस तरह कंपनी के CEO ने उसे नकारा साबित किया.

साथ ही लड़की ने यह भी बताया कि वह हाल ही में अपमानजनक रिश्ते (Abusive Relationship) से निकली है. जिस वजह से वह नए शहर में शिफ्ट हुई ताकि वह फिर से नई ज़िंदगी शुरू कर सके, लेकिन उसकी शुरुआत इस इंटरव्यू से हुई.

घोड़ी पर नहीं, इस पर बैठ दुल्हन को लेने पहुंचा दूल्हा, देखते रह गए लड़की वाले, वायरल हुआ VIDEO

यहां पढ़ें लड़की ये ट्विट्स...

Yesterday morning I had a job interview for a position at a company called Web Applications UK. After a brutal 2 hour interview, in which the CEO Craig Dean tore both me and my writing to shreds (and called me an underachiever), I was offered the job. This was my response today. pic.twitter.com/gijDpsEVHY