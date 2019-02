हेलमेट नहीं मिला तो लड़की ने सिर पर पहन लिया कुकर, खूब वायरल हो रही है Photo

हेलमेट (Helmet) ना पहनने के लिए लोग बहुत सी तरकीबें ढूंढ निकालते हैं. कोई रास्ता बदल लेता है तो कोई ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के सामने कुछ देर पहनने के बाद उतार देता है. लेकिन एक लड़की ने हेलमेट की जगह ऐसी चीज़ पहनी, जिसे देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. फेसबुक (Facebook) पर वायरल हो रही एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें मोटरसाइकल पर पीछे बैठी लड़की ने हेलमेट की जगह पतीला सिर पर पहन लिया.

ये नज़ारा सिंगापुर का है. जहां मोटरसाइकिल पर पीछ बैठी लड़की के पास हेलमेट नही था. तो उसने चावल पकाने वाला कुकर को ही अपने सिर पर पहन लिया.

ये तस्वीर 12 फरवरी को फेसबुक पेज पर अपलोड की गई. साथ में कैप्शन लिखा गया, "Spotted a pothead on our roads."

इस पोस्ट को अभी तक 1.2 से ज्यादा लाइक्स और 900 बार शेयर किया जा चुका है.

वहीं, हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने एक नई तरकीब निकाली थी. नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2019 (National Road Safety Week, 2019) के दौरान ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) खुद हेलमेट पहनकर रोड पर खड़ी हुई. सिर पर हेलमेट के साथ-साथ हाथों में एक मैसेज भी था, जिसपर लिखा था,‘क्योंकि आइना झूठ नही बोलता के बाद मेरा हेलमेट मेरी सुरक्षा. और आपकी? सदैव ISI मार्क वाला हेलमेट ही प्रयोग करें. आपकी सुरक्षित यात्रा की शुभकामना.' (‘Because the mirror never lies, My helmet, my safety. What about yours?', ‘Always use ISI marked helmet', ‘We wish you a safe journey.').

