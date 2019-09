बीजिंग में खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क

यूनिवर्सल पेइचिंग रिजॉर्ट (Universal Beijing Resort) के आधिकारिक वेबसाइट पर घोषणा की गई कि यूनिवर्सल पेइचिंग रिजॉर्ट 2021 में आधिकारिक रूप से खुलेगा. यूनिवर्सल पेइचिंग रिजॉर्ट पेइचिंग के दक्षिण-पूर्व में स्थित है, जो कुल 120 हेक्टेयर में फैला हुआ है. पेइचिंग यूनिवर्सल स्टूडियो दुनिया का पांचवां और एशिया का तीसरा यूनिवर्सल स्टूडियो है.

The Universal Beijing Resort has announced the park will open in 2021, bringing China another major international theme park. #China#Beijing#UniversalThemeParkpic.twitter.com/NuhygFlslw