डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते दिखे दुनिया के बड़े नेता, देखें Video

ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड के नेताओं का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं. दरअसल, चारों देशों के नेता बुधवार को नाटो शिखर सम्मेलन (NATO Summit) के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया के साथ हुई लंबी बातचीत के बारे में मजाक उड़ाते हुए दिखे. यह वीडियो, मंगलवार शाम को ब्रिटिश हॉस्ट कैमरा पूल ने शूट किया और इसके सबटाइटल कनाडा सीबीसी ने लिखे हैं.

द गार्डियन के मुताबिक, वीडियो में ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson), फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) से पूछ रहे हैं, "क्या इस वजह से आप देर से आए हैं?" इसके तुरंत बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) कहते हैं, "उन्हें देर इसलिए होगी क्योंकि वो 40 मिनट से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे".

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP