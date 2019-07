Video में देखें दुनिया का सबसे महंगा सांप, जितने में खरीद सकते हैं बंगला

आपने अभी तक बहुत से सांप देखें होंगे, कुछ खतरनाक सांपों की तस्वीरें देखी होंगी. इंडिया से बाहर विदेशों में रह रहे लोगों से आने वाली सांपों की वायरल वीडियोज़ देखे होंगे. लेकिन क्या अभी तक आपने दुनिया के सबसे महंगे सांप की तस्वीर देखी है? जी हां, दुनिया का सबसे महंगा सांप जिसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है. इस कीमत में आप दिल्ली या मुम्बई में बंगला ले सकते हैं.

जी हां, ग्रीन ट्री पाइथन (Green Tree Python). इस सांप की खास बात है इसका रंग. ये पाइथन ग्रीन शेड्स में आता है. वहीं, इनमें नीले रंग का पाइथन और भी रेयर होता है. अपने रंग की वजह से इनकी कीमत करोड़ों में होती है.

सांप की ये प्रजाति इंडोनेशिया के द्वीपों, न्यू गिनिया या न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है. सांपों को पसंद करने वाले या नॉलेज रखने वालों के बीच, ग्रीन ट्री पाइथन प्रजाति बहुत पॉपुलर है.

हालांकि, ब्लू पाइथन काफी कम देखें जाते हैं जिस वजह से यह बहुत पॉपुलर हैं.

ग्रीन ट्री पाइथन (Green Tree Python) लंबाई में 2 मीटर लंबा और 1.6 किलोग्राम वजनी हो सकता है. वहीं, फीमेल ग्रीन ट्री पाइथन ज्यादा लंबी और भारी होती हैं. सांपों की ये प्रजाति पेड़ों पर रहती है. खाने में इन्हें सरीसृप और स्तनधारी पसंद है.

इंडोनेशिया में ये सांप बहुत पॉपुलर हैं, अपनी करोड़ों की कीमत के चलते इनकी स्मग्लिंग भी जोरों पर होती है.

ग्रीन ट्री पाइथन की खास वीडियोज़...

