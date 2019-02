129 साल जिंदा रही ये महिला, सिर्फ एक ही दिन रह पाई खुश, ऐसा क्या हुआ था उस दिन

दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला, जिनकी 129 साल की उम्र में मृत्यु हुई. मरने से पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ राज़ खोले, जिसमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दिन खुश रहीं. यानी लगभग 47085 दिनों में यह महिला सिर्फ 1 ही दिन खुश रही. बता दें, 129 साल में 47085 होते हैं. मरने से पहले उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि मौत के खौफ के बजाय उन्हें तमन्ना थीं कि वो जल्दी मर जाएं.

डेलीमेल के मुताबिक मामला रूस के चेचन्या शहर की कोकु इस्तम्बुलोवा (Koku Istambulova) का है. उन्होंने मरने से पहले बताया कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दिन खुश रहीं और वो दिन था जब वो अपने घर में आईं. ये घर उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया. उनकी पूरी ज़िंदगी का यही सिर्फ एकलौता ऐसा दिन था जिस दिन वो खुश हुईं.

Valentine Week 7 फरवरी से शुरू, जानिए Rose Day से Valentine's Day के बीच के सभी Love Days

A Russian woman believed to be the world's oldest person, Koku Istambulova, celebrated her '129th birthday, wishes she had died young as she outlasted all of her children. @Gidi_Trafficpic.twitter.com/s1gXQPkwPw