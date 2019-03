ये है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट: छत पर स्वीमिंग पूल से लेकर फिल्म थिएटर और शॉपिंग मॉल हैं मौजूद

स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के अनुसार, सिंगापुर के चांगी हवाईअड्डे (Changi Airport) को लगातार सातवीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उड्डयन हब का ताज मिला है, जबकि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाईअड्डे को 59वां स्थान मिला है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सूची को ब्रिटेन स्थित स्काईट्रैक्स ने संकलित किया है. यह एक परामर्श कंपनी है, जो एयरलाइन व हवाईअड्डे की समीक्षा व रैंकिंग का कार्य करती है, जिसमें 100 हवाईअड्डे शामिल हैं.

प्रतिष्ठित पुरस्कार लंदन में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2019 में दिए गए. स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के लिए वैश्विक हवाईअड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उपभोक्ताओं ने वोट दिया.

स्काईट्रैक्स के सीईओ एडवर्ड प्लास्टेड ने कहा, "लगातार सातवें साल विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाईअड्डे के लिए वोट किया जाना चांगी हवाईअड्डे के लिए एक शानदार उपलब्धि है और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों के साथ हवाईअड्डे की लोकप्रियता को रेखांकित करता है."

सिंगापुर चांगी हवाईअड्डा (Changi Airport) अपने छत पर बने स्वीमिंग पूल, दो 24 घंटे चलने वाली फिल्म थिएटर व शॉपिंग स्पॉट के लिए जाना जाता है.

नई दिल्ली के आईजीआई हवाईअड्डे को साल 2018 में 66वां स्थान मिला था.

