ये है दुनिया का सबसे छोटा बच्चा, 20 हफ्ते में लिया जन्म, वज़न सिर्फ 268 ग्राम, देखें Photos

नॉर्मल बच्चों का जन्म के दौरान वज़न 1.30 से 2.50 किलोग्राम के बीच होता है. ऐसे बच्चे 36 हफ्ते या 9 महीनों की पूरी प्रेग्नेंसी के बाद जन्म लेते हैं. लेकिन साल 2018 अगस्त में जापान में जन्मे बच्चे (लड़के) का वज़न सिर्फ 268 ग्राम है यानी ढाई सौ ग्राम के थोड़ा ज्यादा. ये बच्चा अपनी मां के कोख में सिर्फ 20 हफ्ते ही रहा, यानी सिर्फ करीब 5 महीने में ही ऑपरेशन के जरिए डिलीवर किया गया. अगस्त से फरवरी तक ये बच्चा अस्पताल में ही डॉक्टरों की देखरेख में रहा. 20 फरवरी के दिन इस बच्चे को अपने घर भेजा गया. अब इस बच्चे का वज़न 3.2 किलोग्राम है.

इस बच्चे की मां का कहना है कि 'मैं बहुत खुश हूं मेरा बच्चे ने बाहर आकर ग्रो किया, क्योंकि जब ये जन्मा था तो इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये सर्वाइव कर पाएगा या नहीं.'

