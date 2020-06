भारतीय मूल के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA Fighter) फाइटर अर्जन सिंह भुल्लर (Arjan Singh Bhullar) जालंधर के अपने पैतृक गांव में कोविड-19 महामारी के बीच महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर रहे है. कनाडा के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भुल्लर बाद में एमएमए से जुड़ गये. ‘वन चैम्पियनशिन' के इस स्टार खिलाड़ी ने मौजूदा संकट के समय में अपने गांव बिली भुल्लर की महिलाओं को मास्क बनाने में मदद करने के लिए सिलाई मशीन, कपड़ा और कई अन्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई हैं. 34 साल के इस खिलाड़ी ने हाल ही में एक ऐसी सुविधा का निर्माण किया है, जहाँ महिलाएँ सामाजिक गतिविधियों के लिए मिल सकती हैं.

Today we were supposed to be winning a world title fight in Manila. Life had different plans. Still banged out 5 hard hard rounds of sparring and fulfilled the commitment I had made for this date. It will happen for real on another date very soon????????✊????#OneBillionStrongpic.twitter.com/NGFUdUj2du