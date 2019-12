South Asian Games: कुछ ऐसे भारत ने कुश्ती में किया सभी 14 स्वर्ण पदकों का सूपड़ा साफ

गौरव बालियान और अनिता शेरोन के अंतिम दिन सोमवार को जीते गए स्वर्ण पदकों की मदद से भारतीय पहलवानों ने यहां सम्पन्न हुए 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के कुश्ती (South Asian Wrestling) स्पर्धा में सभी 14 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए. बालियान ने पुरुषों के 74 किलोग्राम भार वर्ग में जबकि शेरोन ने महिलाओं की 68 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता. उनके इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने सभी 14 वर्गो में स्वर्ण पदक जीता. इनमें भारतीय पुरुष और महिला पहलवानों ने सात-सात स्वर्ण पदक जीते.

#SAG2019: Sakshi Malik has won the goldmedal in women's 62 Kg wrestling at the South Asian Games. Indian wrestlers continued their complete domination in wrestling as they have so far won gold medals in all the 12 categories. #SouthAsianGames2019#SakshiMalikpic.twitter.com/AelrKZ8KXJ