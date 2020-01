खास बातें ओल‍िप‍िंक में दूसरी बार भारत के ल‍िए उतरेंगी व‍िनेश फोगाट नई वेट कैटेगरी को अपने ल‍िए बड़ा अंतर पैदा करने वाला माना कहा, मेरी नजर ओल‍िंप‍िक खेलों में मेडल पर ट‍िकी हुई है

Vinesh Phogat: भारत की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) ने कहा है कि 2019 सभी तरह की भावनाओं से भरपूर था और इस साल उन्होंने काफी कुछ सीखा. विनेश मानती हैं कि 2020 उनके लिए खास होने वाला है क्योकि वह दूसरी बार ओल‍िंपिक (Tokyo Olympics 2020) में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी. विनेश ने ट्वीट किया, "2019 भावनाओं से ओतप्रोत रहा. कुछ अच्छी यादें हैं तो कुछ बुरी. मैंने साल की शुरुआत गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और मन में डर लिए हुए किया था. मुझे नया कोच मिला. प्रैक्टिस की पूरी प्रक्रिया बदल गई और सबसे अहम बिल्कुल नया वेट कैटेगरी था."

2020 comes with a lot of promise with the fact that I am competing at my second Olympic Games taking it to a whole new level!Thank you 2019 for all the wonderful and not so wonderful moments that taught me so much! Wishing all of you a very happy new year!!! — Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) January 1, 2020

I changed the way I trained, the way I ate, and how I recovered!!! I explored new countries, wandered round new cities and had a tonne of fabulous new experiences. Looking back, 2019 turned out pretty great! — Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) January 1, 2020

Now that I think of it, this new weight category made the biggest difference and finally helped me achieve something that I had pursued for a long time, a World Championship medal! Chasing that medal brought in huge changes. — Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) January 1, 2020

रियो ओल‍िंपिक में विनेश क्वार्टर फाइनल में हार गई थीं. वह चोटिल थीं और यही उनकी हार का कारण बना था. रियो के बाद विनेश ने दो बार अपना वेट कटेगरी बदला है. मार्च 2019 में उन्होंने 53 किग्रा वर्ग में किस्मत आजमाने का फैसला किया. यह चोट से बचने के लिए लिया गया फैसला था. विनेश ने आगे लिखा, "मुझे लगता है कि नई वेट कटेगरी ने बड़ा अंतर पैदा किया है और अब मुझे लगने लगा है कि मैं कुछ हासिल कर सकती थी. मैंने यह लक्ष्य हासिल किया. अब मेरा लक्ष्य ओल‍िंप‍िक खेलों में पदक है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं मेहनत कर रही हूं." विनेश ने कहा कि 2020 इसलिए खास है क्योंकि वह दूसरी बार ओल‍िंपिक में हिस्सा लेने जा रही हैं. ऐसे समय, जब र‍ियो ओल‍िंप‍िक में पदक जीतने वाली साक्षी मलिक संघर्ष कर रही हैं, विनेश को टोक्यो में भारत के लिए पदक के उम्मीदवारों में गिना जा रहा है.