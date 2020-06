The Undertaker का रिटायरमेंट, 'डेडमैन' के नाम से हुए मशहूर, फिल्म में अक्षय कुमार के साथ की फाइट..देखें Video

दिग्गज प्रोफेशनल रेसलिंग सुपरस्टार द अंडरटेकर (The Undertaker) ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. हाल ही में WWE के द्वारा रिलिज हुई डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बताया कि अब वो रिंग में कभी वापसी नहीं करने वाले हैं. जैसे ही अंडरटेकर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया ट्विटर पर फैन्स ने उन्हें #थैक्यूटेकर कहकर उनका मान बढ़ाया. बता दें कि 30 सालों तक अंडरटेकर रिंग के सुपरस्टार रहे और डेडमैन के नाम से प्रचलित हुए. अंडरटेकर खासकर बच्चों में भी काफी लोकप्रिय हुए. अंडरटेकर ने अपना आखिरी फाइट रेसलमानिया में एजे के खिलाफ लड़ा था. दिग्गज WWE सुपरस्टार का यह आखिरी मुकाबला था. बता दें कि डॉक्यूमेंट्री में अंडरटेकर ने कहा कि अब वो कभी भी वापसी नहीं करने वाले हैं.

Thank you for making our childhood so cool. Thank you for the journeys you took us on. Thank you for growing with us, and evolving. Thank you for being larger than life. Thank you for everything you have given to wrestling. You will always be #ThePhenom. #ThankYouTakerpic.twitter.com/UsWwOyEHWi