WWE लेजेंड 'कमला' का हुआ निधन, चेहरे पर पेंट कर रिंग में फाइट करने उतरते थे

WWE रेस्लर जेम्स हैरिस उर्फ कमला (Wrestler James Kamala Harris) का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है. डब्लू डब्लू ई (WWE) ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है. रेस्लर जेम्स हैरिस उर्फ कमला ऐसे रेस्लर रहे थे जिन्होंने डब्लू डब्लू ई (WWE) में अपना अलग मुकाम हासिल किया था. रिंग में कमला अपने चेहरे पर पेंट कर उतरते थे और विरोधियों से लड़ते थे. अपने रेस्लिंग के करियर में कमला ने दिग्गज हल्क होगन, द अंडरटेकर और आंद्रे द जाइंट के साथ फाइट की. जेम्स हैरिस उर्फ कमला (Wrestler James Kamala Harris) 2006 तक वर्ल्ड क्लास चैम्पियनशिप रेस्लिंग में अपनी भागीदारी देते रहे थे. WWE ने ट्वीट कर जेम्स हैरिस के निधन पर शोक व्यक्त किया है. कमला 80 के दशक के सुपरस्टार रहे हैं. उनका WWE में वर्चस्व 1992-93 तक रहा. अपने रेस्लिंग करियर में कमला ने 400 से ज्यादा मैच खेले थे.

#RIPKamala James Harris made me pop every single time I watched Kamala. An unforgettable character and one of the reasons pro wrestling has always been so much fun.

Kamala, The Ugandan Giant was a unforgettable character, and the man behind it, James Harris invested so much into it. You rarely see someone tap into a character as perfectly as he did.



Condolences to his family, and friends.#RIPKamala