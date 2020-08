मुंबई में फुटपाथ पर दिखा 10 फुट लंबा अजगर, देखने वालों के उड़ गए होश... देखें Viral Video

एक अजगर पार्क से बाहर निकला और फुटपाथ पर आकर लेट गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकत है कि अजगर फुटपाथ पर लेट हुआ है और उसके पास कई ऑटो-रिक्शा खड़े हैं. अजगर को पार्क से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है. कुछ देर बाद वो फिर पार्क की तरफ निकल गया. अजगर टूटी हुई फेंसिंग की तरफ से पार्क के अंदर जा रहा था.

देखें Viral Video:

#NDTVBeeps | A python was spotted near Maharashtra Nature Park in Mumbai. Locals estimate its length to be between 8 to 10 feet pic.twitter.com/oQeeRSLUba