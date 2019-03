10 साल के बच्चे ने मांगी एयरलाइन शुरू करने के लिए टिप्स, फिर इस एयरलाइन के सीईओ ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब

क्वान्टास एयरवेज (Qantas Airways) के सीईओ ने 10 साल के बच्चे के लेटर पर दिल छू लेने वाला जवाब दिया है. सीईओ के समय निकालकर जवाब देने पर लोग सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ कर रहे हैं.10 साल के एलेक्स जैक्वॉट (Alex Jacquot) अपनी एयरलाइन खोलना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने क्वान्टास एयरवेज के सीईओ ऐलन जॉयस (Qantas Airline CEO Alan Joyce) को लेटर लिखकर सलाह मांगी थी. एलेक्स जैक्वॉट खुद को Oceania Express का को-फाउंडर और सीईओ बताते हैं. एलेक्स ने लेटर अपने हाथों से लिखा है. हैरानी की बात तो ये है कि ऐलन जॉयस ने 10 साल के बच्चे के लेटर का जवाब दिया है, जिसे क्वान्टास एयरवेज ने ट्विटर पर शेयर किया है. क्वान्टास एयरवेज (Qantas Airways) ने ट्विटर पर अपने सीईओ के जवाब और एलेक्स जैक्वॉट (Alex Jacquot) की फोटो शेयर की है. क्वान्टास एयरवेज ने लिखा कि हमारे प्रतियोगी आमतौर पर हमसे सलाह नहीं लेते हैं, लेकिन जब एक एयरलाइन के प्रमुख ने हमसे संपर्क किया तो हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे. ऐसे में जवाब देने का केवल एक ही तरीका था: CEO to CEO



Our competitors don't normally ask us for advice, but when an airline leader reached out, we couldn't ignore it.

Naturally, there was only one way to respond: CEO to CEO. pic.twitter.com/JTFpzn5a6Y