12 साल की लड़की ने ऐसे ढूंढ निकाला Netflix का पासवर्ड, देख माता-पिता के उड़े होश

ओ'लाफलिन ने भी बेटी से बचाने के लिए नेटफ्लिक्स में पिन कोड लगाया था. उनकी बेटी को नेटफ्लिक्स पर 'द अम्ब्रेला एकेडमी' देखनी थी. उसके लिए उसने माता-पिता से अनुमति नहीं मांगी, बल्कि लॉक कोड का अनुमान लगाने के लिए एक "प्रतिभाशाली" तरीका अपनाया.

पिता ने रविवार को ट्विटर पर बताया कि कैसे उनकी बेटी ने कोड को हैक किया. उसने बस थोड़ा सा सरस और कुछ चतुर सोच का इस्तेमाल किया. ओ'लाफलिन ने लिखा, 'मेरी छोटी बेटी ने हमारे नेटफ्लिक्स पेरेंटल कोड को हैक कर लिया. उसने रिमोट पर हल्की ग्रीस लगाई और मुझे कोड इनपुट करने के लिए मिला.' लाफलिन ने कहा कि उसकी चाल ने उसे प्रभावित किया और साथ ही भयभीत भी किया.

एक फॉलो ट्वीट में उन्होंने बताया कि उनकी 12 वर्षीय बेटी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे 'द अम्ब्रेला एकेडमी' देखनी थी.

To everyone who's asked, she is 12, and she wanted to watch Umbrella Academy