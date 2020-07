हाथ में 15 फीट का किंग कोबरा लेकर सड़क पार करने लगा शख्स और फिर... देखें Video

कुछ दिन पहले, वन अधिकारियों ने पीपुल फॉर एनिमल्स (पीएफए) के सदस्यों के साथ गंजाम जिले के जारदा जगन्नाथ मंदिर के परिसर से एक किंग कोबरा को बचाया गया. 10 फीट लंबे सांप को बाद में जंगली में छोड़ दिया गया. 15 फीट लंबे सांप की तस्वीरें ट्विटर पर 1,500 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

Tamil Nadu: A 15-feet-long King Cobra was rescued from Narasipuram village in Thondamuthur, Coimbatore by Forest Department today. It was later released into Siruvani forest area. pic.twitter.com/dmyT2lUIRq

इस फोटो पर तरह- तरह के कमेंट भी आ रहे है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा... सांप पकड़ने वाला कैप्टन धोनी से भी ज्यादा कूल है. इसका अंदाज बेहद निराला है.

This snake catcher is even more cooler than Dhoni. He must be having a chat with his friend or listing to "Aalai pongera"

Kudos! A snake is saved♥️