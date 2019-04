यहां की महिला गोरिल्ला के ऊपर चढ़ा सेल्फी का बुखार, पीछे खड़े होकर ऐसे मारती हैं पोज

कॉन्गो (Congo) के विरुंगा नेशनल पार्क (Virunga National Park) में दो गोरिल्ला (Gorilla) ने इंटरनेट में धमाल मचाया हुआ है. वो दो पैरों पर खड़े होकर पार्क रेंजर के साथ फोटो क्लिक कराते नजर आ रहे हैं. वो बिलकुल इंसानों की तरह खड़े हैं और फोटो क्लिक करा रहे हैं. खास बात ये है कि वो पोज देते नजर आ रहे हैं. पिछले गुरुवार को फेसबुक पर इस तस्वीर को शेयर किया गया है. जिसके बाद ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है. फेसबुक पर रेंजर ने तस्वीर पोस्ट की. जिसमें बताया गया कि दो महिला गोरिल्ला, नकाजी और नेजे पोज दे रही हैं. वो सेंकवेंक्वे सेंटर में ये तस्वीर क्लिक करा रही हैं.

नेशनल पार्क के डेप्यूटी डायरेक्टर मुरानुम्वे ने बताया- 'ये गोरिल्ला इंसान की तरह खड़े हैं. ऐसे जैसे कोई जवान झंडे को सैल्यूट मार रहा हो.' मुरानुम्वे ने न्यूज प्रोग्राम में बताया कि गोरिल्ला ऐसे अचानक खड़े नहीं होते. उन्होंने कहा- 'जब वो ज्यादा उत्सुक होते हैं तो खड़े हो जाते हैं और जो उनको देखना है वो देखकर ही रहते हैं.'

Is it just me or is that just 3 gorillas taking a selfie pic.twitter.com/U87OX0GSao