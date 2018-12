नए साल 2019 की बधाई के लिए 31 दिसंबर का ना करें इंतज़ार, इन 10 Happy New Year मैसेज से भेज़ें अपना प्यार

Happy New Year 2019 Messages: नए साल (New Year 2019) का मौका है आपने अभी तक एडवांस में बधाई (New Year Wishes in Advance) नही दी, तो क्या खाक किया. कॉम्पिटिशन बहुत तेज़ है, 31 दिसंबर की रात 12 बजे (31st December Night) का इंतज़ार ना करें बल्कि अभी से अपने खास लोगों को नए साल की शुभकामनाएं (New Year Wishes) देने का सिलसिला शुरू कर दें. इससे पहले की और देर हो जाए, आप मैसेज (Happy New Year Messages) भेजने के लिए और इंतज़ार करें, आपके लिए यहां 10 सबसे कमाल के मैसेज या SMS (Happy New Year 2019 Message or SMS) दिए जा रहे हैं. जिनमें से अपनी पसंद का सबसे बेस्ट मैसेज (Best New Year Messages) चुनकर आप भेज़ें.

Happy New Year 2019: नए साल में घटी छुट्टियां, राखी और दिवाली फिर Sunday के दिन, जानिए नए साल की पूरी Holiday List

आपके सारे गम खुशियों में तोल दूं,

अपने सारे राज़ आपके सामने खोल दूं

कोई मुझसे पहले न बोल दे

इसलिए सोचा क्यों न आज ही

आपको हैपी न्यू ईयर बोल दूं!

Happy New Year 2019

इन खूबसूरत जगहों पर मनाएं नए साल का जश्न, मिलेगा खुशनुमां मौसम और बेहतरीन नज़ारे

नए साल 2019 की शुभकामनाएं

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर

क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर

बीती यादें सोच कर उदास न हो तुम

करो खुशियों के साथ नये साल को मंजूर

Happy New Year 2019

नए साल 2019 की शुभकामनाएं



मायूसी रहे आपसे कोसो दूर

सफलता और खुशियां मिले भरपूर

पूरी हो आपकी सारी आशाएं

नव वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं

Happy New Year 2019

नए साल 2019 की शुभकामनाएं

सूरज की तरह चमकती रहे आपकी जिंदगी

सितारों की तरह झिलमिलाए आपका आंगन

इन ही दुवाओं के साथ आपको

नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं

Happy New Year 2019

नए साल 2019 की शुभकामनाएं

भूल जाओ बीता हुआ कल

दिल में बसा लो आने वाली पल

खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल

Happy New Year 2019

नए साल 2019 की शुभकामनाएं

आपको आशीर्वाद मिले गणेश से

विद्या मिले सरस्वती से

दौलत मिले लक्ष्मी से

खुशियां मिले रब से

प्यार मिले सबसे, यही दुआ है दिल से

Happy New Year 2019

नए साल 2019 की शुभकामनाएं

नया साल आया बनके उजाले

खुल जाएं आप की किस्मत के ताले

हमेशा मेहरबान रहे आप पर ऊपर वाले

चांद तारे भी आप पर ही रोशनी डाले

Happy New Year 2019

नए साल 2019 की शुभकामनाएं

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है

मुबारक हो आपको नया साल

हमने ADVANCE में ये पैगाम भेजा है

Happy New Year 2019

नए साल 2019 की शुभकामनाएं

शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते

बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करते

हम तो वो हैं जो नया साल विश करने के लिए

एक जनवरी का इंतज़ार नहीं करते

Happy New Year 2019

नए साल 2019 की शुभकामनाएं



इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना

दिल में यादों के चिराग जलाए रखना

बहुत प्यारा सफर रहा 2018 का

बस ऐसा ही साथ 2019 में भी बनाए रखना

Happy New Year 2019



नए साल 2019 की शुभकामनाएं

VIDEO: नए साल में दिल्‍ली में महंगा हो जाएगा गाड़ी खरीदना