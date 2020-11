US Election के दौरान अमेरिका में ट्रेंड कर रहा है 'पनीर टिक्का', जानिए क्या है ऐसी बात

चुनाव से एक रात पहले, जयपाल ने भोजन बनाने का फैसला किया. डेमोक्रेटिक वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी कमला हैरिस के सम्मान में उन्होंने जो डिश चुनी वह पनीर टिक्का थी. हैरिस ने हाल ही में खुलासा किया था कि उनका पसंदीदा उत्तर भारतीय व्यंजन "किसी भी प्रकार का टिक्का" है.

ट्विटर पर 55 वर्षीय प्रमिला जयपाल ने लिखा, 'रात-पहले-चुनाव गतिविधि: आराम से भोजन करें. यह आज रात #KamalaHarris के सम्मान में पनीर टिक्का है, क्योंकि उन्होंने अभी इंस्टाग्राम पर कहा था कि उनका पसंदीदा उत्तर भारतीय भोजन किसी भी तरह का टिक्का है!' उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से वोट देने का आग्रह करते हुए हैशटैग #BidenHarris2020 भी जोड़ा.

Compulsive, night-before-election activity: make comfort food. That's paneer tikka tonight, in honor of electing #KamalaHarris Veep tomorrow since she just said on Instagram that her favorite North Indian food is any kind of tikka! Let's go, people! VOTE! #BidenHarris2020pic.twitter.com/gqyT7BotgG — Pramila Jayapal (@PramilaJayapal) November 3, 2020

उन्होंने पोस्ट के बाद एक और पोस्ट किया, जहां उन्होंने इस बनाने की विधि भी बताई.

By popular demand, the recipe for Paneer Tikka Masala, slightly adapted from the fabulous @twosleevers! You can either eat the tikka on its own, or add the masala (sauce) which is like a curry. Enjoy! pic.twitter.com/0tNyEZOWN4 — Pramila Jayapal (@PramilaJayapal) November 3, 2020

कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने बताया कि यह एक पारंपरिक पनीर टिक्का जैसा कुछ नहीं था, जिसे ग्रेवी के साथ नहीं परोसा जाता है.

Guys, I figured out what happened.

Pramila ordered malai paneer from a restaurant and called it paneer tikka. She didn't cook this. That is why she doesn't know what the dish is. https://t.co/8A3Bdh5WHw — Nitayuvani Celebrating Diwali! (@nitayuvani) November 3, 2020

In what universe does qualify as paneer tikka @_SiddharthNayakhttps://t.co/FNW3UwYwaG — priyanka pandey (@chai_pandey) November 3, 2020

कई ट्विटर यूजर्स ने ट्वीट का मजाक उड़ाया.

This is Ras Malaie pic.twitter.com/HTofezDDPj — Tanmay Moitra (@MoitraTanmay) November 3, 2020

कमला हैरिस की तरह प्रमिला जयपाल भी चेन्नई से ताल्लुक रखती हैं. वह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पैदा हुईं और 1982 में 16 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में शिफ्ट गईं.

कमला हैरिस की मां, श्यामला गोपालन, चेन्नई में पैदा हुईं और 19 वर्ष की आयु में डॉक्टरेट कार्यक्रम के लिए अमेरिका चली गईं.