3 साल की बच्ची पहुंची Beer Bar, मांगी ऐसी चीज कि देखते रह गए लोग, देखें VIDEO

बच्चों को जब भूख लगती है तो वो नखरें करते हैं या तो रोने लगते हैं. लेकिन मायला एंडरसन नहीं. तीन साल की बच्ची कोएशिया के डब्रोव्निक में परिवार के साथ छुट्टी मनाने आई थी. उसे भूख लगनी लगी तो उन्होंने माता-पिता से बोला. उनके माता-पिता बेन और सोफी दूध का बैग भूल आए थे. जिसके बाद बच्ची बीयर बार में पहुंच गई.

मलबे में दब गए थे कुत्ते के पिल्ले, रोती रही मां तो शख्स ने ऐसे निकाला बाहर, देखें VIDEO

उनका परिवार पूल में उस वक्त मस्ती कर रहा था. वो पास के बीयर बार में पहुंची और दूध मांगा. लड़की के कॉन्फिडेंस को देखकर लोग हैरान रह गए. सभी को लग रहा था कि बार टेंडर बच्ची को मना कर देगा. लेकिन उसने दूध से भरा ग्लास बच्ची को सर्व किया. इस वीडियो को बच्ची के पिता बेन एंडरसन ने रिकॉर्ड किया.

Teachers' Day 2019: जब शाकाहारी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की थाली में चीनी नेता ने डाल दिया नॉन-वेज और फिर...

My daughter is actually something else. We told her there was no milk in the baby bag so she got out the pool and took herself to the bar to go and ask for some and the bar staff actually served her a glass pic.twitter.com/AxhKZK1Soj