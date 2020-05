विदेश में रहते हुए इस 6 साल की बच्ची ने किया ऐसा 'कथक डांस', वीडियो देख लोग रह गए दंग

यह वीडियो शेयर होने के कुछ घंटे के अंदर ही वायरल हो गया. लोग इसपर तरह-तरह के कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बेहद खूबसूरत. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया भारतीय संस्कृति का जवाब नहीं. जैसा कि आपको पता है कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रिय नृत्य है ... कथक शब्द का अर्थ कथा को थिरकते हुए कहना है.

The cute 6 yr old Uzbek girl is our youngest student at Cultural Centre in Tashkent. During the #lockdown she is learning through online classes by @indculcentre. We much appreciate her love for Indian art & culture. @amb_tashkent@AkashvaniAIR@vinay1011@DineshKPatnaikpic.twitter.com/kN6jwB7zlX