समुद्र किनारे देखा गया 7 फुट का अजीबोगरीब जीव, देखकर चकरा गए वैज्ञानिक

जानवरों की दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को हैरान कर देती हैं. दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, जिसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक और रिसर्चर्स काम कर रहे हैं. कैलिफोर्निया (California) के यूसी सांता बारबरा (UC Santa Barbara) के अमेरिकन रिविएरा (American Riviera) के किनारे एक ऐसा समुद्री जीव नजर आया जिसको देखकर सभी हैरान रह गए. वो दिखने में अजीबोगरीब नजर आ रहा था. इस अजीबोगरीब मछली 7 फुट लंबी थी और दिखने में अजीब नजर आ रही थी.

ये मछली इंसान से भी बड़ी नजर आ रही थी. शोधकर्ता उस जगह पहुंचे. जहां उन्होंने पाया कि वो बिलकुल मछली की तरह लग रही थी. उन्होंने मछली की तस्वीरें क्लिक कीं और टिशू सैम्पल लिए. कई दिनों के परीक्षण के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि ये हुडविंकर सनफिश (Hoodwinker Sunfish) है. जो अत्यंत दुर्लभ समुद्री जानवर है. जिसकी खोज 2014 में की थी. 2 साल पहले वो न्यूजीलैंड में दिखाई दी थी.

Scientists baffled after giant 7ft hoodwinker sunfish washes up on a California beach - 12,000 MILES from where it is usually found The fish had only previously be sighted in the Southern Hemisphere It washed up dead last week at UC Santa Barbara's Coal Oil Point Reserve pic.twitter.com/Pj6wug7JJT

Scientists are wondering if the fish is part of a yet undiscovered North American population or if it simply wandered away from the Australian region

It was named the Hoodwinker Sunfish thanks to its ability to remain hidden pic.twitter.com/89wuJjzRxn