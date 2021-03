9 साल की बच्ची ने माउंट किलिमंजारो पर्वत चोटी पर फहराया तिरंगा, बनीं एशिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही

माउंट किलिमंजारो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और दुनिया का सबसे ऊंचा एकल मुक्त पर्वत है, जो 19,340 फीट ऊंचा है. गिल्मन पॉइंट (Gilman's Point) माउंट किलिमंजारो के तीन शिखर बिंदुओं में से एक है. पर्वतारोही जो इस बिंदु तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं, वे आधिकारिक किलिमंजारो चढ़ाई प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं.

न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, ऋतविका के पिता, कदाप्पल शंकर (Kadapala Sankar), ग्रामीण विकास ट्रस्ट, अनंतपुर के विशेष ओलंपिक भारत विंग में एक क्रिकेट कोच और खेल समन्वयक हैं. उन्होंने पिछले साल चोटी पर चढ़ाई की थी और इस बार अपनी बेटी को साथ ले गए थे.

आईएएस अधिकारी गंधम चंद्रुडु (IAS officer Gandham Chandrudu) ने रविवार को साझा किए गए एक ट्वीट में युवा लड़की की उपलब्धि की सराहना की. उन्होंने बच्ची को बधाई देते हुए लिखा, "आपने कई बाधाओं के बावजूद अवसरों को प्राप्त किया है. प्रेरणा देते रहें."

Congratulations to Ritwika Sree of Ananthapur for becoming the world's second youngest& Asia's youngest girl to scale Mt Kilimanjaro. You have grabbed the opportunities despite many odds.Keep inspiring@ysjagan#APGovtSupports#AndhraPradeshCM#PowerofGirlChildpic.twitter.com/Xu8LZw8OVz