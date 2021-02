भारत में हर दिन इस फूल को पसंद कर रहे हैं 90 लाख लोग, जानिए क्या है ऐसी खास बात

Phabricator पर एक पोस्ट, सभी विकिमीडिया योगदानकर्ताओं (Wikimedia Commons) के लिए खुला एक सहयोग मंच, इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस छवि को भारत में विभिन्न ISP से प्रति दिन लगभग 90 लाख लोग पसंद कर रहे हैं.

विकिमीडिया में मशीन लर्निंग के निदेशक क्रिस अल्बोन (Chris Albon) ने मंगलवार को ट्रैफिक में आने वाले असामान्य उछाल के बारे में ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "चल रहे रहस्य के बारे में इस वास्तविक, लाइव टिकट की जाँच करें. उन्होंने लिखा, मीडिया के लिए हमारे एक डेटा सेंटर के सभी अनुरोधों का 20% एक फूल की इस छवि के लिए है." एल्बोन ने कहा, "कोई नहीं जानता कि क्यों ?"

How transparent is Wikimedia?



Check out this actual, live ticket about an ongoing mystery. 20% of all requests to one of our data centers for media are for this image of a flower. Nobody knows why.https://t.co/IHrzpKGVbjpic.twitter.com/Cbw6pC9txd