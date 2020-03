98 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कहा- 'चौथी पास की है, मुझे और पढ़ना है...' कहानी सुन पीएम मोदी ने जोड़ लिए हाथ, देखें Video

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को ''नारी शक्ति पुरस्कार'' (Nari Shakti Puraskar) पुरस्कार प्राप्त करने वालों के साथ बातचीत की. 98 वर्षीय कार्तियानी अम्मा (Karthiani Amma) ने पीएम (PM Modi) को बताया कि उन्होंने हाल ही में कक्षा 4 को 98 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है और आगे अध्ययन करना चाहती हैं. करथियानी ने पीएम को बताया, "मैंने हाल ही में कक्षा 4 की परीक्षा पास की, अब मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूं."

उन्होंने यह भी शेयर किया कि उन्होंने अब कंप्यूटर सीखना भी शुरू कर दिया है. केरल निवासी ने भागीरथी अम्मा को भी प्रेरित किया था, जो 105 वर्ष की थीं, जब उन्होंने राज्य साक्षरता मिशन के तहत कक्षा 4 की परीक्षा पास की थी.

अम्मा से पीएम मोदी ने पूछा, क्या आपने कंप्यूटर भी सीखा है? जवाब में अम्मा ने कहा, थोड़ा-थोड़ा सीख रहे हैं. इसके बाद पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर कार्तियानी अम्मा का आशीर्वाद लिया.

President Kovind presented the Nari Shakti Puraskar to Karthyayini Amma (98) from Alappuzha, Kerala. She appeared for writing the fourth standard equivalency course under Kerala Literacy Mission and bagged the first rank and scored 98% marks. #SheInspiresUs#WomensDaypic.twitter.com/v3FJJ4slcd