हाथी के बच्चे का कीचड़ में नहाते हुए वीडियो हुआ वायरल

हाथी के बच्चे का एक प्यारा सा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. यह वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यह छोटा सा हाथी आराम से कीचड़ वाले पानी में नहाता हुआ नजर आ रहा है. आपको बता दें कि इस 21 सेकेंड के वीडियो क्लिप को गुरुवार को ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, और अबतक इसके व्यूज 11 हजार के पार पहुंच चुके हैं. यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस वीडियो को काफी एंजॉय कर रहे हैं.

Baby Elephant enjoying mud bath @ Bandhavgarh !!

Play time apart , it also helps with Thermoregulation, providing sunscreen or even soothing insects bites ! No doubt why they are one of the most intelligent creatures!