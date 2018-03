सेन डियागो के केएफएमबी-टीवी पर सुबह के शो में एक सेगमेंट "चिड़ियाघर दिवस" था. एंकर इस शो को पेश कर रहे थे और अचानक एक विदेशी पक्षी एक समाचार एंकर के सिर पर आ बैठा. यह वाकया दर्शकों के साथ-साथ उसके और उसके साथी एंकर के मनोरंजन के लिए काफी था. लाइव प्रसारण के दौरान हुई इस रोचक घटना का फुटेज - टेलीविज़न गोल्ड - तुरन्त वायरल हो गया.वीडियो में दिख रहा है कि एक लाल रंग का पक्षी स्कारलेट बर्ड अचानक महिला टीवी एंकर के सिर पर आकर बैठ जाता है. यह पक्षी कैलिफोर्निया के सैन डियागो चिड़ियाघर का निवासी है. 'जू डे' शो में चिड़िया आ गई लेकिन इसकी कोई योजना नहीं बनाई गई थी. यह सब अचानक ही हुआ.निकेल मेडिना और उसके साथी एंकर एरिक कानहर्ट एक "ब्रेक" के बाद "जू-डे" सेगमेंट की ओर बढ़ने ही वाले थे और अचानक लाल पक्षी फ्रेम में आ गया और मेडिना के सिर पर जा बैठा. मेडिना इस पक्षी की अनपेक्षित एंट्री से आश्चर्य में पड़ीं लेकिन बिना घबराए मुस्कराती रहीं. उन्होंने इस सुंदर पक्षी का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि परिचय देने के लिए यह कैसा है? इस पर कानहर्ट ठहाके लगाने लगे और इस पर पक्षी मेडिना के सिर से उड़कर कानहर्ट के सिर पर मंडराने लगा. इसके बाद दोनों एंकर ठहाके लगाने लगे.

