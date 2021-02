चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया कुत्ता, तो दिखाई ऐसी मासूमियत, चेहरा देख लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

देखें Photo:

Last night a thief stole one of mom's lipsticks from her dresser and ran away with it but luckily we caught him 'red-handed'. pic.twitter.com/1LwwDDm1Qh — Dr Sulbha KG Arora (@SulbhaArora) February 9, 2021

दरअसल, फोटो में दिखाई दे रहा यह मासूम सा डॉगी उस वक्त ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा था, जब वह चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. इस फोटो के सोशल मीडिया पर डॉ. सुलभा अरोड़ा ने शेयर किया है. डॉगी की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, "कल रात एक चोर ने ड्रेसर से माँ की एक लिपस्टिक चुरा ली और इसके भाग गया लेकिन सौभाग्य से हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया." कुत्ते की यह मासूम सी फोटो सभी को बहुत पसंद आ रही है और लोग इसपर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

Oh ho! His look is like Damn I got caught. — Hemisha હેમિશા (@hmaroliadsilva) February 9, 2021

Its rather "I wonder what gave me away?" 🤣🤣 — Udta_Poonja (@VikramPoonja) February 9, 2021

Hahaha! Look at that face!! — Imp's Mom (@ImpsMom) February 9, 2021

Such an adorbssss Thief 🐶

Heart Melting♥

Sending lots of rubs to him 😁 — Achla Pahwa (@AchlaPahwa) February 9, 2021

9 फरवरी को शेयर की गई इस फोटो पर अबतक 2 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. लोग लगातार इस कुत्ते की मासूम फोटो पर अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ लोग अपने कुत्ते के बारे में भी ऐसे प्यारी बातें शेयर कर रहे हैं.