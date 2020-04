कुत्ते का दिमाग हुआ खराब तो बना 'हेलीकॉप्टर', देखें Viral Video

इस वीडियो में जो कुत्ता आप देख रहे हैं उसका नाम मालडविन है. मेरथेयर मावर गांव में फिल्माए गए इस वीडियो को अबतक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. डेली मेल के मुताबिक हेलेन अपने कुत्तों माल्डविन, तारो और स्काई के साथ घूम रही थी तभी उन्होंने सोचा कि तीनों में क्यों न हाई जंप की प्रतियोगिता कराई जाए.



बता दें कि ट्विटर पर अतबक मालडविन की लंबी छलांग वाले वीडियो को 6.8 मिलियन बार देखा चुका है. इस फुटेज को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर 65,000 से अधिक रीट्वीट और 2.7 लाख से अधिक लाइक मिल चुके हैं. सिर्फ इतना ही हजारों की तादाद में लोग इस वीडियो पर कमेंट कर चुके हैं.



