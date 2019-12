...और जब BBC के प्रेजेंटर से Dog ने छीन ली लाइमलाइट, Viral Video पर लोगों ने कहा- ''भारत में कुछ भी मुमकिन है''

खास बातें बीबीसी प्रेजेंटर से कुत्ते ने छीनी लाइमलाइट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो वीडियो को लोग कर रहे हैं पसंद

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीवी शो के दौरान एक कुत्ता सारी लाइमलाइट ले गया. ट्विटर पर लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. दरअसल, बीबीसी के प्रेजेंटर टॉम ब्रूक (Tom Brook) भारत में ''टॉकिंग मूवीज'' (Talking Movies) के एक स्पेशल एपिसोड को शूट करने के लिए आए हुए हैं. इस दौरान, जब वह मुंबई की सड़कों पर ऑटो में थे तो पीछे से एक स्कूटी ने क्रॉस किया, जिसमें एक कुत्ता अपने मालिक के पीछे बैठा हुआ था और राइड का मजा ले रहा था. यह वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को देख कर काफी मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं.

दरअसल, वीडियो में टॉम ब्रूक खुद को इंटरड्यूस कर रहे हैं और तभी कैमरे में एक कुत्ता नजर आता है. यह कुत्ता, स्कूटी पर अपने आगे के पंजों से मालिक को पकड़ कर खुद को बैलेंस कर रहा था. इस वीडियो को पिछले रविवार को शेयर किया गया था और अब तक इस 98,000 बार देखा जा चुका है.

यहां देखें वीडियो-

This is the most Indian photo bomb pic.twitter.com/dtAcmByofW — Tim Kimber (@Tim_Kimber) December 1, 2019

तब से अब तक कई लोगों ने इस पर टिप्प्णी की है और सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि, ''ऐसा सिर्फ भारत में हो सकता है''.

AHAHAHA classic! anything can happen in India. — Tulsi Achia (Thoul-see; Ach-ai-ah) ???????????????? (@Tulsi_Achia) December 8, 2019

I swear, this happens only in India. Haha. https://t.co/Dvo22UxUV6 — Siddharth Nair (@essentialblend) December 8, 2019

This is one of the reasons I love going back to India. Stuff like that is just normal https://t.co/fvEMvzUHo4 — Gaurav Gupta (@NottinghamGupta) December 8, 2019

वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "मुझे यह पसंद आया." वहीं एक अन्य ने लिखा, ''इससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई''. वहीं एक शख्स ने इस कुत्ते का एक अन्य वीडियो शेयर किया.