कुत्ते से बचने के लिए बत्तख करने लगी मरने की एक्टिंग, नजरें चुराकर ऐसे लगा दी दौड़... देखें Video

सुशांता नंदा के द्वारा शेयर किये गये इस वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे बत्तख अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते के सामने नाटक करता है. यह वीडियो वायरल हो चुका है और इसेे 11 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. सुशांता नंदा ने शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- बत्तख ने बड़ी इमानदारी के साथ एक्टिंग की है. जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे कुत्ते को भगाने के लिए बत्तख मर जाती है.

Acting is all about faking honestly????

Duck acts as dead to escape the dog... pic.twitter.com/o4zc0W7eHt — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 12, 2020

दोबोरा शेयर के बाद भी अबतक इसे 9,000 से अधिक बार देखा जा चुका है, साथ ही साथ 100 से ज्यादा लोग इस वीडियो पर कमेंट कर चुके हैं.

यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा यह बहुत ही स्मार्ट बत्तख है. एक यूजर ने कहा इस बत्तख को ऑस्कर मिलना चाहिए. वहीं दूसरे ने कहा बहुत ही प्यारा बत्तख है.



Award winning performance ???????????????? — Atthi Devarajan (@AtthiDevarajan) April 12, 2020

She is acting better than most of the bollywood actors???? — Aman Rathore (@amanr1231) April 12, 2020

Fortune favours the smart...



It's fair enough to evade death by an act of disguise.. — Praveen Gulati (@PraveenGulati14) April 12, 2020

Fortune favours the smart...



It's fair enough to evade death by an act of disguise.. — Praveen Gulati (@PraveenGulati14) April 12, 2020

Such a smarty ???? — siri tapaswikar (@SiriTapaswikar) April 12, 2020