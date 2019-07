200 रुपए का कर्ज उतारने के लिए 22 साल बाद भारत आये केन्या के सांसद, दिया यह बयान

औरंगाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां केन्या के एक सांसद 22 साल पहले लिए 200 रुपए का कर्ज चुकाने के लिए वापस लौटे. दरअसल केन्या के न्यारीबारी छाछे से सांसद रिचर्ड न्यागाका टोंगी औरंगाबाद के एक लोकल मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ते थे. इस दौरान उन पर 200 रुपए का कर्ज हो गया था. इस कर्ज को लौटाने के लिए वह 22 साल बाद औरंगाबाद लौटे. रिचर्ड न्यागाका टोंगी ने बताया, 'मैंने 22 साल पहले 200 रुपए का कर्ज लिया था जिसे मैंने नहीं चुका पाया था.'

Richard Nyagaka Tongi: I had a debt from 22 years ago that I had not paid, they had given me food but I had not paid. So when I got married I vowed to return to India & pay back. Now, my heart is at peace. (11.7.19) pic.twitter.com/v9ybK17lW2