तेज रफ्तार में सड़क पर Landcruiser दौड़ा रहा 5 साल का बच्चा, Viral Video देख हैरान रह गए लोग

लेकिन, सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा सड़क पर लैंड क्रूजर चलाता हुआ नजर आ रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को देखकर काफी हैरान हैं. लोगों के लिए इस वीडियो पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक 5 साल का छोटा बच्चा ब्लैक कलर की लैंड क्रूजर को बड़े मजे के साथ सड़क पर दौड़ा रहा है. छोटे से बच्चे को लैंड क्रूजर चलाते देख लोगों के होश उड़ गए हैं.

देखें Video:

A small kid driving Landcruiser in Multan ???? how's his feet even touching pedals. Whose kid is this ???? pic.twitter.com/h5AXZztnYb