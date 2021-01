शाहरुख खान से फिल्म साइन कराने के लिए मन्नत के बाहर खड़ा हुआ शख्स, बोला- 'यहीं रहूंगा, जब तक...'

सोशल मीडिया पर फिल्ममेकर की तस्वीर वायरल हो रही है. जिसमें उनके हाथ में लिए हुए प्लाकार्ड पर लिखा था, 'इस बेकार साल के खत्म होने पर एक निहायती बेवकूफियाना हरकत कर रहा हूं. मैं शाहरुख खान के घर से बाहर हूं. मैं अपने सपने 'प्रोजेक्ट एक्स' पर उनका ध्यान आकर्षित करने आया हूं. हो सकता है कि वे शहर में ना हों. लेकिन, प्लीज़ सभी लोग इसे उन तक पहुंचाने में मदद करें. यह खूबसूरत होगा. धन्यवाद और हैप्पी न्यू इयर.' इतना ही नहीं, जयंत ने ये भी कहा, कि ‘मैं यहां तब तक खड़ा रहूंगा जब तक कि शाहरुख मेरी फिल्म को साइन नहीं कर देते.'

Friends: New year plans?

Me: I am pitching my script to @iamsrk.



How?#SRK#PROJECTX#MakeItCountpic.twitter.com/g1EBYmZu2K