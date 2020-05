अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बिजली की तार पर कूद गई बंदरिया और फिर.... देखें वीडियो

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, अगर मां अपने बच्चे की जान बचाने पहुंच जा तो वह कैसे फेल हो सकती है. इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक मां अपने बच्चे के लिए बिना जान की परवाह किये कुछ भी कर सकती है.

A rescue operation by mother. How can it fail ? @zubinashara pic.twitter.com/TYiQpmFdfd

यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं. और इसी का नतीजा यह है कि शेयर करने के कुछ घंटे के अंदर यह वीडियो वायरल हो गया है. इसे अबतक 319 हजार बार देखा जा चुका है. वहीं 100 से भी ज्यादा कमेंट मिल चुके हैं.

No Word can justify the feel of selfless love of mothers.....