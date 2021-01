पाकिस्तानी पायलट ने देखा UFO, लोग बोले- एलियन है या राफेल, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

पायलट का कहना है, कि यह यूएफओ उसे लाहौर से कराची (Lahore from Karachi) जाते वक्त रहीम यार खान (Rahim Yar Khan) के पास दिखाई दिया. इतना ही नहीं, पायलट ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया. रिपोर्ट में कहा गया है, कि दिन के समय इस तरह की जमकदार वस्तु का नजर आना काफी दुर्लभ है. पायालट ने यह भी दावा किया है, कि वह कोई ग्रह नहीं था, लेकिन कोई कृत्रिम ग्रह (artificial planet) या फिर स्पेस स्टेशन (space station) हो सकता है. जैसे ही यह खबर लोगों के सामने आई, सोशल मीडिया पर यूजर्स एक्टिव हो गए और पाकिस्तानी पायलट का मजाक उड़ाना शुरु कर दिया.

एक यूजर ने लिखा, ‘कहीं वह राफेल तो नहीं'. एक यूजर ने लिखा, ‘टेस्ला का कार्डबोर्ड वर्जन होगा'. तो किसी ने UFO को एलियन बताया. आइए, एक नजर डालते हैं कि इस मामले पर लोग कैसे रिएक्शन दे रहे हैं…

Image of ufo spotted in pakistan in 1080p ultra 4k pic.twitter.com/6pvJCjcnW1 — UTkarsh (@Utk7777777) January 27, 2021

Pakistani Pilot before taking off👇 pic.twitter.com/uXGBLZBkad — Chandigarh Guy (@AshivamSingh99) January 27, 2021

They have finally arrived to sort this mess out — StevenageTico (@stevenage_tico) January 27, 2021

I think they don't know the name of Rafale..! — Vinnesha vinnu (@vinnesha) January 27, 2021

FYI Pakistani Pilot, Its Rafel 😂 — Raj (@HumHayRaj) January 27, 2021

Tesla ka cardboard version hoga!! 😂😂 — shalina (: (@I_Shalina) January 27, 2021

पीआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि यूएफओ को पायलट द्वारा कराची से लाहौर जाने वाली उड़ान के दौरान 23 जनवरी को देखा गया था. इसे शाम करीब 4 बजे रहीम यार खान के पास देखा गया. प्रवक्ता ने कहा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह यूएफओ था या कुछ और, फ्लाइट के कप्तान ने तुरंत कंट्रोल रूम को वापस देखे जाने की सूचना दी थी.

प्रवक्ता ने कहा, "यह कहना जल्दबाजी होगी कि वह वस्तु क्या थी. वास्तव में, हम यह नहीं बता सकते हैं कि वस्तु क्या थी." "हालांकि, कुछ देखा गया था और यह आवश्यक प्रोटोकॉल के अनुसार रिपोर्ट किया गया था."