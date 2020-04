जमीन पर सोते हुए दो पुलिस वालों की फोटो हुई वायरल, ट्विटर पर लोगों ने कहा- 'थैंक्यू Warriors'

जैसा कि आपको पता है कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर्स के साथ-साथ पुलिस वाले भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. पूरे देश में लॉकडाउन लागू है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को शहरों, कस्बों, गली- मुहल्ले में लागू करवाने के लिए 24 घंटे पुलिस की तैनाती सड़कों पर कर दी गई है. ताकि लोगों को इस संक्रमण से बचाया जा सके.

Isn't comfortable bed and an eight hour sleep such a luxury ?

Yes it is... if you are a cop !

Proud of these #CoronaWarriorspic.twitter.com/3H9ZrZupNp — Madhur Verma (@IPSMadhurVerma) April 24, 2020

सोशल मीडिया पर शेयर होते ही इसे अबतक 29,000 से अधिक 'लाइक' और 5,000 से अधिक 'रीट्वीट' मिल चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इन दो पुलिस की तारीफ की साथ ही इस कोरोनावायरस महामारी के दौरान काम करने के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया है.

a big salute to true warrior let's always respect nd support them???????? — Uma j (@sona7777) April 24, 2020

God bless our corona warriors. Grateful for their selfless and much needed services. — J P Joshi (@JPJoshi1) April 24, 2020

बता दें कि इससे पहले सोशल मीडिया पर 'कोरोना वरियर्स' की तस्वीरें वायरल हो चुकी है. जिसमें एक पुलिस वाला खाना खा रहा था, और उसकी छोटी सी बच्ची उसे दूर खड़े होकर देख रही थी. वहीं एक डॉक्टर की तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें डॉक्टर अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रहा था और परिवार के सभी सदस्य उसे दूर खड़े होकर देख रहे थे. वहीं एक डॉक्टर की फोटो वायरल हुई थी जिसने अपने कार को ही घर बना लिया था. ताकि यह संक्रमण उनके फैमिली के लोगों में न फैले.

Nothing to proud of here. It's a matter of shame that police is under provisioned. We must stop celebrating misery. — Abhinav Prakash (@Abhina_Prakash) April 24, 2020