ट्रैक्टर के ऊपर बैठे किसानों पर अचानक बाघ ने किया हमला- देखें Video

इस वीडियो को न्यूज एजेंसी ANI ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है.

पीलीभीत जिला मजिस्ट्रेट वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि इस हमले में तीन लोग घायल हो गए हैं साथ ही फॉरेस्ट ऑफिसर भी घटनास्थल पर पहुंचे.



#WATCH A tiger attacks farmers, who were on a tractor, at a village in the Pilibhit district. Three people were injured in the attack. (01.05.20) pic.twitter.com/YaPgm0YfVC