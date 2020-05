ATM जाएं तो थोड़ा संभल के: अचानक से निकला सांप, लाइन में खड़े लोग देखकर हुए हैरान- देखें Video

ATM के बाहर खड़े लोगों को देखकर सांप को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला तो वह एटीएम मशीन के ऊपर चढ़ गया और फिर धीरे से एटीएम के अंदर घुस गया. लेकिन दूसरी तरफ यह इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज तो साफ है कि आगे से जब भी पैसा निकालने जाए तो एटीएम मशीन से सावधानी के साथ पैसा निकाले.

#Snake in @ICICIBank#ATM@ICICIBank_Care to keep its business areas safe for people?



Credits: @Whatsapppic.twitter.com/Vdq40xKSqP