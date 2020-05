VIDEO: जंगल के बीच मोर का इस तरह से उड़कर पेड़ पर बैठना, शायद ही आपने पहले कभी देखा हो

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांता नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, यहां देखिए मोर कैसे उड़ते हैं. शरीऱ की लंबाई से 60 प्रतिशत ज्यादा मोर के पंख 6 फीट तक बढ़ सकते हैं.

This is how a peacock flies????



The tail feathers might grow upto six feet and is more than 60% of body length. pic.twitter.com/nYo1BDGRpZ

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 3, 2020

इस वीडियो को अबतक 1 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो पर अबतक 30,000 से अधिक कमेंट आ चुके हैं. कई यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि फोटोग्राफर ने बेहद खूबसूरत रिकॉर्डिंग की है.

This is so gorgeous! — _ (@Flyfiddlesticks) May 3, 2020

This is just wowww — Dr. Vagus_Soul???? (@Saranghae_peace) May 4, 2020

Lovely.. peacock is flying ..truly most beautiful moment captured in this video.. rare ..congratulations @HJunglebook#Ranthamborehttps://t.co/JIuh1AZiQ6 — Anil Sharma (@Anilsharma_dir) May 3, 2020

विश्व एटलस के मुताबिक मोर अपने वजन के कारण वह ज्यादा ऊंची उड़ानें नहीं भर पाता है.