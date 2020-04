कोरोनावायरस से रहना है दूर तो रैकून से सीखे 'हैंड वॉश' करने का सही तरीका, वायरल हो रहा है Video

15 सेकंड के इस वीडियो में एक रैकून को अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते हुए दिखाया गया है. रैकून पहले अपने हाथों को पानी से भरे कटोरे में डालता है. और फिर साबुन लेता है और अपने हाथों को अच्छे से रगड़ता है. और अंत में, रैकून अपने हाथों को फिर से पानी से धोता है. बताते चले कि वीडियो पोस्ट होने के तुरंत बाद वायरल हो गया, 17k से अधिक बार देखा गया और 1.7k से अधिक लाइक्स मिले हैं.

Everybody must wash their hands carefully. Second Demo by the Raccoon???? . Watch carefully. TikTok video. pic.twitter.com/JJpzfU7YDB