बच्चों को खेलता देख कुत्ते ने बालकनी में खड़े होकर दिया ऐसा रिएक्शन, फोटो ने मचाया तहलका

उन्होंने आगे लिखा कि कोरोनावायरस महामारी को रोकने के लिए हर तरफ लॉकडाउन लागू किया गया है. और इसकी वजह से बिग पोपा बाहर नहीं जा पा रहा है. बाहर जाकर अपना पसंदीदा काम बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहा है. इसलिए यह बेहद दुखी है. रशिदा आगे लिखती हैं कि बालकनी में बैठकर बुलडॉग काफी हल्ला भी मचा रहा है ताकि कोई इसे यहां से बाहर लेकर जाए और लेकिन किसी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. बताते चले कि तीन साल के इस बुलडॉग की दुखी वाली फोटो को लोगों का काफी प्यार मिल रहा है.

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI — Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020

बता दें कि दुखी बुलडॉग की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इस फोटो ने सोशल मीडिया पर इस कदर तहलका मचाया है, जिसमें एलेन डीजेनरेस और गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार मैसी विलियम्स का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है. ट्विटर पर इस फोटो को 64,000 से अधिक 'रीट्वीट' और लगभग 6 लाख से भी ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. साथ ही हजारों लोगों ने कमेंट किया, बिग पोपा की क्वारंटाइन की वजह से भी दुखी हो गए हैं. यह फोटो वायरल होने के बाद "बिग पोपा" अमेरिका में ट्रेंड होने लगा.

not being dramatic but I would literally die for big poppa — Maisie Williams (@Maisie_Williams) April 22, 2020

Stay inside. Flatten this curve. Do it for Big Poppa. https://t.co/q2c9GYZMgN — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) April 22, 2020

i will find a cure myself if it means seeing Big Poppa smile again. 14/10 https://t.co/YVarud5bNr — WeRateDogs® (@dog_rates) April 22, 2020