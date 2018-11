ऐश्वर्या राय की बेटी बनीं सीता तो आमिर खान का बेटा बना राम, स्टेज पर ऐसी चली रामायण, देखें VIDEO

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) और आमिर खान और किरण राव की बेटी आजाद राव खान (Azad Rao Khan) मुंबई के एक ही क्लास में पढ़ते हैं. दोनों ही बच्चे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और स्कूल में साथ ही रहते हैं. कई एक्टिविटीज में भी वो पार्ट लेते हैं. सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आराध्या बच्चन सीता के रूप में बहुत ही प्यारी लग रही हैं तो वहीं आजाद राम के अवतार में बहुत क्यूट लग रहे हैं.दशहरे के अवसर पर स्कूल में प्ले किया गया. सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई हैं. साथ में लिखा है- 'प्रिंसेस आराध्या बच्चन सीता और आजाद राव खान राम के अवतार में नजर आ रहे हैं.' वीडियो में देखा जा सकता है कि आराध्या सीता बनी हैं और आजाद राम के अवतार में नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं.

Aaradhya as Sita ji at her school's Dussehra celebrations felt like i was watching aish , her movement her dance her walk is the same as her mom , but she has her own acting Skils ,and her voice is love