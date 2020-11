IPL 2020: एबी डिविलियर्स ने मुंबई इंडियंस को दी जीत की बधाई, तो फैन्स बोले- 'RCB छोड़ दो आप...'

इस बीच, उनके ट्वीट को देखने के बाद, प्रशंसकों ने उन्हें अपनी आईपीएल टीम को स्विच करने के लिए कहा. डिविलियर्स 2011 से आरसीबी का हिस्सा हैं, लेकिन अभी तक वो आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं. डिविलियर्स आईपीएल के सबसे सफल विदेशी खिलाड़ियों में से एक हैं और अपने कप्तान विराट कोहली के बाद चैलेंजर्स के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.

पिछले सीजन में, डिविलियर्स बिना किसी संदेह के आरसीबी के लिए सबसे शानदार बल्लेबाज रहे. उन्होंने 14 पारियों में 45.40 और 158.74 की औसत और 45 की औसत से 454 रन बनाए. उसमें 5 अर्धशतक भी शामिल थे.

प्रशंसक मानते हैं कि RCB में रहने से, ABD के लिए ट्रॉफी जीतना लगभग असंभव है. इसलिए, उनके समर्थक चाहते हैं कि वो अगले सीजन में किसी दूसरी टीम के साथ खेलते नजर आएं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Abd you deserve a better team in ipl and feel so sad that you have done everything for rcb this year but still rcb couldnt win. You kept risking your back.



You are the true genius and i cant see you not lifting the trophy next year.