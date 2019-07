वर्ल्ड कप के बाद डिविलियर्स ने दिखाए तेवर, छक्कों को देख गेंदबाजों ने पकड़ लिया सिर, देखें VIDEO

T20 Blast, Middlesex vs Essex: इंग्लैंड की जीत के साथ ही वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है. खिलाड़ी आराम कर रहे हैं और परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं. लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स में चौके-छक्के जड़ रहा है. जिसका वीडियो सोशल मीडिय पर काफी वायरल हो रहा है. साउथ अफ्रीका टीम से संन्यास ले चुके एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने इंग्लैंड के लॉर्ड्स में चौके-छक्के जड़े. जिसको देखकर गेंदबाजों के भी पसीने आ गए.

35 वर्षीय एबी डिविलियर्स आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले संन्यास ले चुके हैं. लेकिन वर्ल्ड कप के बाद टी-20 ब्लास्ट 2019 टूर्नामेंट में वो बल्लेबाजी करने उतरे और 43 गेंद पर 88 रन की नाबाद पारी खेली. मिडिलसेक्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने ये कारनामा किया. एस्सेक्स ने 165 रन का टारगेट दिया और ओपनिंग करने उतरे एबीडिविलियर्स ने 88 रन बनाकर मैच जिता दिया.

A debut to remember....



@ABdeVilliers17 already feeling at home at Lord's.#LoveLordspic.twitter.com/WmuKuSvxON