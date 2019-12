पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बोला- 'बच्चा है बुमराह, उसको तो मैं...', भारतीय फैन्स ने इस तरह निकाला अपना गुस्सा

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक (Abdul Razzaq) ने जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के लिए एक ऐसा कमेंट किया, जिसको लेकर भारतीयों में काफी गुस्सा है. उन्होंने कहा है कि अगर वह अभी खेल रहे होते तो ‘बच्चा गेंदबाज' (Baby Bowler) जसप्रीत बुमराह पर आसानी से दबाव बना लेते. उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान से कहा, ''मैने मैकग्रा और वसीम अकरम जैसे धुरंधर गेंदबाजों को खेला है. बुमराह तो मेरे लिये बच्चा है. मैं आसानी से उस पर दबाव बना लेता.'' इस कमेंट पर भारतीय फैन्स ने ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाला और रज्जाक को खूब ट्रोल किया.

Abdul Razzaq says he dominated Glenn McGrath so Bumrah is baby bowler in front of him



Abdul Razzaq vs Glenn McGrath

Tests - 20 Runs, 113 balls, 2 Outs, 10 Avg

ODIs - 39 Runs, 35 balls, 3 Outs, 13 Avg



I remember he once said Ahmed Shahzad is more talented than Sachin & Virat — Saurabh (@Boomrah_) December 4, 2019

Abdul Razzaq



After Retirement: “Jasprit Bumrah is a baby bowler in front of me. I could have easily dominated & attacked him."



When he was playing: “In 2011 WC, I got out as bowled to Munaf Patel when bowling speed was 116km/hr"@sagarcasm@BijitKa00995410#AbdulRazzaqpic.twitter.com/3Bv8b6LOL6 — Kangkan Sarma (@imKangkanSarma) December 4, 2019

Dear Abdul Razzaq,

Your batting average is less than 30 in every format of game and you are thinking that You can dominate JASPREET BUMRAH

Enjoy Retirement.

Don't create problems for your youngster team by such statements#Bumrah#Razzaq — Dr anjali (@cricketdoctor) December 4, 2019

36 Runs need on 6 balls

Batsman Abdul Razzaq Bowler Jasprit bumrah ? Who will win pic.twitter.com/IQzBTWt4pr — Usama speaks Cricket (@LeoUsamaa) December 4, 2019

पाकिस्तान के लिये 46 टेस्ट, 265 वनडे और 32 टी20 खेल चुके रज्जाक ने कहा कि आस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा और पाकिस्तान के वसीम अकरम जैसे गेंदबाजों को खेलने के बाद बुमराह को खेलना मुश्किल नहीं था.

उन्होंने कहा, ''अपने जमाने में विश्व स्तरीय गेंदबाजों को खेलने के बाद मुझे बुमराह जैसे गेंदबाज के सामने कोई परेशानी नहीं आती. दबाव उस पर होता.' रज्जाक ने हालांकि उसकी तारीफ करते हुए कहा, ''मैं यह जरूर कहूंगा कि बुमराह काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. उसका गेंदबाजी एक्शन थोड़ा अजीब है लेकिन वह इससे काफी प्रभावी साबित होता है.''