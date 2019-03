AbhinandanMyHero: ट्विटर पर यूजर ऐसे दे रहे हैं पायलट को सम्मान, बताया भारत का शेर

भारतीय वायु सेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman), जो मिग-21 प्लेन क्रैश के बाद पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में थे वो आज भारत वापस लौट रहे हैं. भारतीय उनके आने से बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया वेबसाइट पर वो लोगों के हीरो बन गए हैं. मंगलवार को #BringBackAbhinandan पूरे दिन ट्रेंड में रहा. पाकिस्तानी वायुसेना से लोहा लेने के दौरान पाकिस्तानी सरजमीं पर गिरफ्तार होने वाले अभिनंदन (Abhinandan Varthaman) को आज पाकिस्तान रिहा करेगा. दोनों देशों में तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के पकड़े गए विंग कमांडर अभिनंदन (Abhinandan Varthaman) को शांति पहल के तहत छोड़ने की गुरुवार को घोषणा की, जिसके बाद से ही ट्विटर पर #WelcomeBackAbhinandan ट्रेंड कर रहा है.

पाकिस्तान में उनका वीडियो वायरल हो गया. वीडियो में ऑफिसर बिलकुल भी घबराए हुए नजर नहीं आ रहे थे. उनकी इस बाहदुरी को बहुत सराहा जा रहा है. लोग #AbhinandanMyHero हैशटेग से खूब तारीफ कर रहे हैं.

This is the power of Modi govt and Indian forces. They did not buckle down for peace talks, they mounted aggressive diplomatic pressure to bring back #AbhinandanMyHero ! This is the power of India! Proud of Abhinandan, Forces and Govt!! #WelcomeBackAbhinandan — Shrushti (@shrushtispeaks) February 28, 2019

The Fearless King Highly skilled pilot who destroyed latest modern upgraded F16 by vintage old Mig21 and his skill Great sir His Eyes #AbhinandanMyHeropic.twitter.com/i5qwaTQNlz — Mani shankar (@Mani007shankar) February 28, 2019

Our True Hero is #AbhinandanMyHero INDIA is with u. RESPECT U SIR. — Aatif Khan (@AatifKh50163657) February 28, 2019

#AbhinandanMyHero is coming back, thank god. I am so happy he's back, I want him safe and unharmed. He's our Sher, our Hero, our country's jaan and pride LET OUR SOLDERS BE SAFE



JAI HIND — shinchan(@lights_asc) February 28, 2019

Joining billion Indian hearts in welcoming our hero. #WelcomeBackAbhinandanpic.twitter.com/EGCM6Jm3Zs — Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) February 28, 2019

पाकिस्तानी अकाउंट्स में वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें वो अपना नाम, सर्विस नंबर और रिलीजन बताते हैं और बाकी सवालों के जवाब पर कहते हैं- 'माफ कीजिए मेजर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता.' पूछताछ के वक्त अभिनंदन वर्धमान पूछते हैं- 'मैं कुछ पूछना चाहता हूं, क्या मैं पाकिस्तानी आर्मी के साथ हूं?'

बुधवार शाम को ही उनका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो चाय पी रहे थे और निडर नजर आ रहे थे. पीछे से आवाज आ रही थी, जिसमें उनसे पूछा जा रहा था कि- 'मैं उम्मीद करता हूं, आपको यहां अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है.' उन्होंने कहा- 'हां, बिलकुल और मैं ये रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि मुझे अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है और मैं अपने देश वापस लौटने पर भी अपना बयान नहीं बदलूंगा.'

उधर राजधानी दिल्ली में गुरुवार को भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों की एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा गया कि सशस्त्र बल किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर हैं. हालांकि, उन्होंने इस बारे में सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि अभिनंदन को मुक्त करने के पाकिस्तान के फैसले को क्या तनाव घटने के रूप में देखा जा सकता है. विंग कमांडर अभिनंदन को आज पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के जरिए भारत को सौंपेगा, जिन्हें लेने के लिए भारत सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा.