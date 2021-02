Abu Dhabi T10: बिना शर्ट के चौका रोकने दौड़ा खिलाड़ी, निकोलस पूरन ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

अब धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा था. दूसरी ईनिंग में वॉरियर्स बल्लेबाजी कर रहे थे. बल्लेबाज ने शॉट खेला. बॉल चौके के लिए जा रही थी. लेकिन वहां रोहन मुस्तफा खड़े हुए थे. वो बिना शर्ट के दौड़ते नजर आए. बॉल चौके के लिए निकल गई, उस वक्त वो शर्ट ही पहन रहे थे. देखकर बाकी खिलाड़ी भी हंस पड़े. ड्रेसिंग रूम में बैठे निकोलस पूरन की भी हंसी छूट गई.

देखें Video:

