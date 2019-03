चौकीदार बने इस एक्टर को मीका सिंह ने दिया काम, भावुक होकर बोले- जिंदगी भर दूंगा साथ, देखें VIDEO

बॉलीवुड एक्टर सावी सिद्धू (Savi Sidhu) को पैसों की तंगी के कारण चौकीदार बनना पड़ गया. इस खबर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हैरान कर दिया. कई स्टार्स उनकी मदद के लिए आगे आए. 'ब्लैक फ्राईडे', 'गुलाल' और 'पटियाला हाउस' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके सावी सिद्धू (Savi Sidhu) यहां मलाड में एक चौकीदार (सुरक्षा गार्ड) के रूप में काम कर रहे थे. अब मीका सिंह (Mika Singh) ने उनको काम दे दिया है. माता-पिता, सास-ससुर और पत्नी की मौत होने के बाद वो अकेले रह गए थे और पैसों की तंगी आ गई थी. जिसेक बाद उन्हें चौकीदार बनना पड़ा था. अब मीका सिंह (Mika Singh) ने सावी सिद्धू (Savi Sidhu) को काम दे दिया है.

सावी सिद्धू फिल्म आदत में काम करने जा रहे हैं. जिसमें मुख्य भूमिका में बिपाशा बासु हैं. भूषण पटेल फिल्म के डायरेक्टर होंगे. मीका सिंह की वजह से सावी सिद्धू को ये रोल मिला. मीका ने सोशल मीडिया पर सावी को देखा और हैरान रह गए. जिसके बाद मीका ने सिद्धू के लिए कार भेजी और उनको घर लाए. जिसके बाद उनको खाना और नए कपड़े दिए. सावी सिद्धू ने कहा- 'कुछ दिन बाद मेरे पास कॉल आया. मुझे लगा कोई मेरे मजे ले रहा है. लेकिन मीका ही बात कर रहे थे. उन्होंने कहा- तुम अब ये काम बिलकुल नहीं करोगे. तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो रहे हो. अगले ही दिन उन्होंने कार भेज दी और अपने घर बुला लिया. मुझे खाना और नए कपड़े दिए गए. 10 दिन में उनके साथ काम शुरू कर दूंगा.' बाद में मीका ने वीडियो शेयर किया. जिसमें सावी सिद्धू भावुक होते हुए कहते दिख रहे हैं- 'मीका पाजी ने मेरी मदद की, जिंदगीभर मैं उनके साथ रहूंगा.'

Hey guys.. We have finally found the talented actor Savi Sidhu. As promised, I will support him, and now we are all set to promote him. Big thanks to the @MSMusicAndSound musicandsound team for finding him.#MikaSinghForSaviSidhupic.twitter.com/2kgZGBklAy